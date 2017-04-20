Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Днепром

26 апреля 2017 года, примерно в 19:20 водитель автомобиля Ford Transit двигался по автодороге «Борисполь-Днепр-Запорожье». В районе 386 км он выехал на разделительный газон, а затем на встречную полосу для движения, где перевернулся. В результате ДТП пассажирка автомобиля получила смертельную травму.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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Полиция просит всех свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов сообщать полезную информацию о происшествии по телефону: 056-376-05 34, 095-333-63-36.

