Полиция начала расследовать гибель 2-летней девочки на пожаре в АНД районе Днепра

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в четверг, в 12:43, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Высоцкого в Днепре. В результате пожара погибла 2-летняя девочка и в шоковом состоянии был госпитализирован 17-летний парень.

Полиция Днепропетровской области занялась проверкой обстоятельств гибели ребенка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки телевизору. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)», - отметили в ведомстве.

Материал зарегистрирован в Амур-Нижнеднепровском отделении полиции.

