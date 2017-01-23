Полиция рассказала, из какого оружия ранили ребенка в Днепре

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в понедельник, 23 января, на ул. 20 лет Победы (ж/м Приднепровск) 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение.

Позже областная прокуратура заявила о взятии дела и его расследования под свой личный контроль.

В настоящее время ребенок уже перенес операцию, его жизни ничего не угрожает.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Из тела мальчика извлечена патрон Flober.

Справка. Патрон Флобе́ра (в англоязычных странах более известны как .22 CB Cap или .22 BB Cap) — разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав.

В Украине оружие под такой патрон продается для свободного владения и ношения без специального разрешения.

