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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:21 | 28.12.2016
Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области

Змиевским отделом полиции ГУНП в Харьковской области разыскивается без вести пропавший гр. Сентябрев Максим Александрович, 20.08.1993 года рождения, уроженец Харьковской области, который 24 ноября 2016 года года, после окончания военной службы в воинской части № 2830 (с.Черкасское, Новомосковского района Днепропетровской области) вышел из части и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Особые приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, глаза темные.

Был одет: военная форма (цвета «хаки», пятнистая).

Татуировки: на левом предплечье «перо», на левой ноге (на голени сзади) «глаз в треугольнике».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, правоохранители просят сообщить в Змиевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. 05747-34993, 095-317-64-63, 102.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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