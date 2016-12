| Криминал / Происшествия | 16:21 | 28.12.2016 Полиция разыскивает харьковчанина, пропавшего после службы в Днепропетровской области Змиевским отделом полиции ГУНП в Харьковской области разыскивается без вести пропавший гр. Сентябрев Максим Александрович, 20.08.1993 года рождения, уроженец Харьковской области, который 24 ноября 2016 года года, после окончания военной службы в воинской части № 2830 (с.Черкасское, Новомосковского района Днепропетровской области) вышел из части и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. Особые приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, глаза темные. Был одет: военная форма (цвета «хаки», пятнистая). Татуировки: на левом предплечье «перо», на левой ноге (на голени сзади) «глаз в треугольнике». Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, правоохранители просят сообщить в Змиевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская область, г. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. 05747-34993, 095-317-64-63, 102.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7