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| Криминал / Происшествия | 11:37 | 27.01.2017
Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 24 января около 20:15, автомобиль, который двигался из центра города в направлении левого берега сбил велосипедиста, после чего скрылся

Принятыми розыскными мерами полицейские установили и задержали 45-летнего местного жителя, водителя автобуса «БАЗ А081.10», который признался в содеянном.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сейчас продолжаются следственные действия, меру наказания виновника происшествия установит суд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
 
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Теги: общество, происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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