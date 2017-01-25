Полиция задержала водителя автобуса, который сбил на Новом мосту велосипедиста и сбежал

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 24 января около 20:15, автомобиль, который двигался из центра города в направлении левого берега сбил велосипедиста, после чего скрылся.

Принятыми розыскными мерами полицейские установили и задержали 45-летнего местного жителя, водителя автобуса «БАЗ А081.10», который признался в содеянном.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сейчас продолжаются следственные действия, меру наказания виновника происшествия установит суд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

