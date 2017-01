| Криминал / Происшествия | 17:46 | 24.01.2017 Порошенко наградил орденом «За мужество» водителя маршрутки, который пытался задержать убийцу днепровских патрульных За значительный личный вклад в государственное строительство, объединение общества и многолетний труд - ко Дню Соборности Украины Петр Порошенко подписал Указ о присвоении государственных наград. Президентские награды получили жители Днепропетровщины: волонтеры, журналист, врач, юрист и обычный горожанин, который рискуя своей жизнью помогал полицейским. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. События 25 сентября прошлого года всколыхнули не только Днепр, но и всю страну: дерзкое убийство двух полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко. Их тогда пытался спасти Валерий Тимонин - обычный водитель маршрутки. Рискуя собственной жизнью, он заблокировал выезд авто преступника. «Я просто не мог смотреть, как убивают детей», - единственное, что тогда мог сказать Валерий. Президент Украины Петр Порошенко присвоил Валерию Тимонину орден «За мужество» 3-й степени. Вместе с ним такой же наградой отметили и двух волонтеров из Днепропетровщины - Андрея Игнатенко и Сергея Тарасова. Они - представители гуманитарной миссии «Эвакуация-200». Организация занимается поиском тел погибших и возвращением их родным. «Они видели войну с самой страшной стороны. Именно они возвращали ребят из Иловайских полей, исследуя метр за метром украинской земли в серой зоне», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб. Петр Порошенко отметил также и Игоря Маргилова - члена Днепропетровской областной организации союза журналистов Украины. Он получил звание «Заслуженного журналиста Украины». «Я никогда не работал ради наград, хотя в журналистике уже 37 лет. Если определили, что я достоин награды - хорошо. Спасибо коллегам», - сказал Игорь Маргилов. Отметили также председателя Союза потребительских обществ Днепропетровской области Александра Носенко. Он получил звание «Заслуженного работника сферы услуг». А «Заслуженного врача Украины» присвоено доктору Днепропетровской областной детской больницы Сергею Инюшину. Без наград не остались и педагоги. Орден княгини Ольги 3-й степени получила Татьяна Перцева - первый проректор Днепропетровской медицинской академии. И звание «Заслуженный юрист Украины» - заведующий кафедрой Днепропетровского государственного университета внутренних дел Лариса Наливайко. Медаль «За труд и доблесть» присвоили шлифовщику местного предприятия «ТехноПрогресс» Владимиру Бредуну.



