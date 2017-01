| Криминал / Происшествия | 09:47 | 17.01.2017 Пожар в Днепре: пенсионерка с сыном отравилась угарным газом Вчера, 16 января, в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире пятиэтажного дома по адресу: ул. Леонида Страмцова, Центральный район, г. Днепр. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 1 кв. м, и поврежден - матрас, кровать и домашние вещи на площади 2 кв. м. В квартире нашлась женщина 1935 года и ее сын 1970 года рождения, которые отравились продуктами горения и были переданы работникам медицинской службы с последующей госпитализацией. В 15:40 пожар был локализован, а в 15:55 ликвидирован», - говорится в сообщении. Причины пожара устанавливаются правоохранительными органами. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: пожар Новости Тизерная реклама Loading...

