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| Криминал / Происшествия | 09:47 | 17.01.2017
Пожар в Днепре: пенсионерка с сыном отравилась угарным газом

Вчера, 16 января, в 15:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире пятиэтажного дома по адресу: ул. Леонида Страмцова, Центральный район, г. Днепр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Огнем уничтожены домашние вещи на площади 1 кв. м, и поврежден - матрас, кровать и домашние вещи на площади 2 кв. м.

В квартире нашлась женщина 1935 года и ее сын 1970 года рождения, которые отравились продуктами горения и были переданы работникам медицинской службы с последующей госпитализацией.

В 15:40 пожар был локализован, а в 15:55 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются правоохранительными органами. 
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Теги: пожар, Днепропетровщина

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