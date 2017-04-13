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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:07 | 24.04.2017
Пожар в доме на Лизы Чайкиной: в огне едва не погиб пожилой мужчина

В понедельник, 24 апреля, около 00:25, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Л.Чайкиной.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место пожара в 00:33 установлено, что в однокомнатной квартире на втором этаже горит холодильник, а в комнате находится владелец квартиры 1935 г.р. - пенсионер.

«Пострадавшего мужчину быстро вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Спасенного доставили в реанимационное отделение центральной городской больницы с диагнозом «отравление продуктами горения». В 00:42 пожар был локализован, в 00:55 ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются правоохранительными органами», - отметили в ведомстве.

К тушению привлекалась одна единица пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава.

По информации врачей состояние у пострадавшего удовлетворительное.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, происшествия, погода, Днепропетровщина, погода

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