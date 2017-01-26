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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:59 | 01.02.2017
С начала года в Днепропетровской области на пожарах погибло 30 человек

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что с начала года в области на пожарах погибло 30 человек.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«С каждым годом в Днепропетровской области растет количество пожаров. С начала года уже осуществлено 1036 выездов, из которых 446 на ликвидацию пожаров. Погибло 30 человек, из которых 1 ребенок. Травмировано 32 человека, из них трое – дети. Спасено 58 человек, из них 4 ребенка. Зачастую пожары возникают из-за того, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности», - сказала она. 
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Теги: происшествия, пожар, Днепропетровщина

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