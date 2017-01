| Криминал / Происшествия | 10:51 | 16.01.2017 СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области (ВИДЕО) Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть террористов, которая действовала в Красногоровке Донецкой области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «По заданию куратора из так называемого «ДНР» злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижения украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ. Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования «5-я отдельная мотострелковая бригада «ДНР», 38-летний гражданин России», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что сотрудники СБУ задержали троих сообщников террористов по местам их проживания. «Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», - отметили в пресс-службе. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

