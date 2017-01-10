СБУ ликвидировала агентурную сеть террористов в Донецкой области (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть террористов, которая действовала в Красногоровке Донецкой области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«По заданию куратора из так называемого «ДНР» злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижения украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через Интернет, используя меры конспирации. Собранные сведения использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ.

Куратором агентурной сети является помощник начальника разведки бандформирования «5-я отдельная мотострелковая бригада «ДНР», 38-летний гражданин России», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники СБУ задержали троих сообщников террористов по местам их проживания.

«Во время обысков помещений правоохранители изъяли телефонные терминалы и карточки, с помощью которых передавали информацию боевикам, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», - отметили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

