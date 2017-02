| Криминал / Происшествия | 11:42 | 03.02.2017 СБУ перекрыла канал поставки фальсифицированной водки в зону АТО (ВИДЕО) Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила схему нелегального производства и реализацию контрафактных ликероводочных изделий, действовавшей в Васильковском и Покровском районах Днепропетровщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. «Только за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более 5 тыс. бутылок «продукции». Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины. Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовому летальному исходу и отравлений осенью 2016 года в различных регионах страны», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что во время обысков по местам незаконного изготовления и хранения контрафакта правоохранители изъяли более 12 тыс. литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, более 170 тыс. грн наличности, печати, электронные носители информации и документации о проведении торговых операций. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7