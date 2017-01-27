СБУ перекрыла канал поставки фальсифицированной водки в зону АТО (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила схему нелегального производства и реализацию контрафактных ликероводочных изделий, действовавшей в Васильковском и Покровском районах Днепропетровщины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Только за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более 5 тыс. бутылок «продукции». Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины.

Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовому летальному исходу и отравлений осенью 2016 года в различных регионах страны», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время обысков по местам незаконного изготовления и хранения контрафакта правоохранители изъяли более 12 тыс. литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, более 170 тыс. грн наличности, печати, электронные носители информации и документации о проведении торговых операций.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.