СБУ перекрыла канал поставки фальсифицированной водки в зону АТО (ВИДЕО)
Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила схему нелегального производства и реализацию контрафактных ликероводочных изделий, действовавшей в Васильковском и Покровском районах Днепропетровщины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Только за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более 5 тыс. бутылок «продукции». Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины.
Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовому летальному исходу и отравлений осенью 2016 года в различных регионах страны», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время обысков по местам незаконного изготовления и хранения контрафакта правоохранители изъяли более 12 тыс. литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, более 170 тыс. грн наличности, печати, электронные носители информации и документации о проведении торговых операций.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
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