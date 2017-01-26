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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:11 | 30.01.2017
В Каменском мужчина заминировал колонию, чтобы встретиться с супругой

Заместителя начальника управления криминальной полиции (Уголовный розыск) ГУНП в Днепропетровской области Дмитрий Лагутенков сообщил, что с начала 2017 года в регионе зарегистрировано 17 сообщений о минировании различных объектов.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Лидером» по количеству такого рода сообщений остается Днепр – именно в областном центре правоохранители зафиксировали 7 вызовов.

«С начала 2017 года зарегистрировано 11 сообщений, по которым открыты уголовные производства и ведется расследование. По 8 фактам люди установлены и некоторые привлекаются к ответственности. Территориально лидирует город Днепр – там зафиксировано 7 фактов и по 2 факта зарегистрировано в Каменском и Кривом Роге. Что касается установленных лиц, то чаще всего подобные деяния совершают люди в возрасте 30-40 лет, чаще всего – в состоянии алкогольного опьянения (6 фактов). Один факт – это душевнобольной человек, он состоит на учете и периодически проходит лечение. Остальные факты – это хулиганские побуждения либо для препятствования какому-либо роду действий. В целом все 11 вызовов были ложными», - отметил Дмитрий Лагутенков.

Правоохранители отмечают, что в числе хулиганств или звонков в состоянии алкогольного опьянения, встречаются курьезные сообщения о минировании.

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«В этом году был достаточно забавный случай, когда мужчина соскучился за женой, которая отбывает срок в колонии в Каменском. Он позвонил и заминировал колонию. Встретиться, правда, им так и не удалось», - добавил Дмитрий Лагутенков.

Напомним, что 10 января текущего года неизвестный «заминировал» железнодорожный вокзал Днепра, в результате чего эвакуировали 135 пассажиров и 35 сотрудников вокзала. «Минером» оказался мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы и совершивший звонок из хулиганства.

Правоохранители напоминают, что лицам, совершающим звонки с сообщением о минировании, грозит наказание по ст. 159 УК Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления (необходимость эвакуации и количество эвакуированных людей, площадь обследуемой территории) «минеру» грозит штраф (40 000-80 000 грн.) или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, Днепропетровщина, Днепр

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