Скончалась исполнительница главной роли в фильме «Девушка без адреса»

В Санкт-Петербурге скончалась известная актриса Светлана Карпинская, известная по роли в ленте «Девушка без адреса», передает «Сегодня».

Артистка умерла на 80-м году жизни.

Смерть актрисы наступила в результате продолжительной болезни, из-за которой она в последний год не выходила на сцену.

Светлана Карпинская обучалась на филфаке Ленинградского университета. Еще будучи студенткой, она прославилась, снявшись в главной роли фильма Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» с Николаем Рыбниковым.

После этого Карпинская бросила филфак и поступила на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Она была принята в класс профессора Бориса Зона.

На счету Карпинской более 50 театральных ролей в спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа Виктюка, а также многих других режиссеров. Кроме того, она активно снималась в кино - артистка принимала участие в съемках более двух десятках лент.