Скончался один из разработчиков метода МРТ Питер Мэнсфилд

На 84-м году жизни скончался британский физик, лауреат Нобелевской премии, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) Питер Мэнсфилд, передает «Лига».

В 1970-х годах группа ученых во главе с Мэнсфилдом разработала метод МРТ, ставший одним из самых важных и революционных прорывов в современной медицине. Первым человеком, испытавшим на себе новое изобретение, несмотря на возможную угрозу для здоровья, стал сам Мэнсфилд.

Магнитно-резонансная томография позволяет получать объемные изображения внутренних органов с помощью мощных магнитных полей и радиоволн, исключив использование потенциально опасных рентгеновских лучей.

За разработку метода МРТ в 2003 году Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур были удостоены Нобелевской премии в области медицины.

Светлана Ободенко