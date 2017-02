| Криминал / Происшествия | 11:37 | 10.02.2017 Скончался один из разработчиков метода МРТ Питер Мэнсфилд На 84-м году жизни скончался британский физик, лауреат Нобелевской премии, один из разработчиков метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) Питер Мэнсфилд, передает «Лига». В 1970-х годах группа ученых во главе с Мэнсфилдом разработала метод МРТ, ставший одним из самых важных и революционных прорывов в современной медицине. Первым человеком, испытавшим на себе новое изобретение, несмотря на возможную угрозу для здоровья, стал сам Мэнсфилд. Магнитно-резонансная томография позволяет получать объемные изображения внутренних органов с помощью мощных магнитных полей и радиоволн, исключив использование потенциально опасных рентгеновских лучей. За разработку метода МРТ в 2003 году Мэнсфилд и американский химик Пол Лотербур были удостоены Нобелевской премии в области медицины. Светлана Ободенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

