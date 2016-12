| Криминал / Происшествия | 13:47 | 22.12.2016 Справедливо расследовать рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» мешает коррупция в прокуратуре и полиции, - глава ассоциации фермеров области Глава ассоциации фермеров Днепропетровской области, депутат Днепропетровского областного совета Анатолий Гайворонский уверен, что справедливо расследовать рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» мешает коррупция в прокуратуре и полиции. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» произошел еще 3 сентября. Открыто уголовное производство, но следствие идет очень медленно. У нас все меньше остается надежд, что дело будет расследовано. Этому мешает коррупция в правоохранительных органах. Преступники известны, но никто их не задерживает. Это говорит о том, что к захвату причастны высокопоставленные чиновники, находящиеся сейчас при власти», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

