Справедливо расследовать рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» мешает коррупция в прокуратуре и полиции, - глава ассоциации фермеров области

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Глава ассоциации фермеров Днепропетровской области, депутат Днепропетровского областного совета Анатолий Гайворонский уверен, что справедливо расследовать рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» мешает коррупция в прокуратуре и полиции.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Рейдерский захват фермерского хозяйства «Дар» произошел еще 3 сентября. Открыто уголовное производство, но следствие идет очень медленно. У нас все меньше остается надежд, что дело будет расследовано. Этому мешает коррупция в правоохранительных органах. Преступники известны, но никто их не задерживает. Это говорит о том, что к захвату причастны высокопоставленные чиновники, находящиеся сейчас при власти», - сказал он.