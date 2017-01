| Криминал / Происшествия | 12:37 | 26.01.2017 Украинец на санках пытался вывезти тушу мяса в Россию Пограничники задержали в Луганской области местного жителя, который пытался незаконно пересечь границу с Россией. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. Отмечается, что мужчина также пытался провезти на санках тушу мяса. «Сегодня, 26 января, на рассвете пограничный наряд отдела «Красная Таловка» Луганского отряда перехватил нарушителя за несколько метров от государственной границы, неподалеку н.п. Золотаревка. Мужчина направлялся не с пустыми руками, а тянул на санях тушу мяса», - говорится в сообщении. Пограничники задержали мужчину и составили в отношении него админпротокол. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

