Украинец пытался вывезти в Донецк скрипку Страдивари

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Пограничники контрольно-пропускного пункта Марьинка обнаружили у украинца старинную скрипку Страдивари.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.
«Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ Маринка. В руки пограничников попала не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства – скрипка Страдивари», – написал Слободян.
По его словам, скрипку нашли при осмотре автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины ехал в оккупированный Донецк.
«Пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Concert Violin Straduari) 1730 года выпуска, которая, возможно, несет культурную и историческую ценность.
Украинца и скрипку передали полицейским», - добавил Олег Слободян.
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