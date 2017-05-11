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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:18 | 17.05.2017
Украинец пытался вывезти в Донецк скрипку Страдивари

Пограничники контрольно-пропускного пункта Марьинка обнаружили у украинца старинную скрипку Страдивари.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ Маринка. В руки пограничников попала не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства – скрипка Страдивари», – написал Слободян.

По его словам, скрипку нашли при осмотре автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины ехал в оккупированный Донецк.

«Пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Concert Violin Straduari) 1730 года выпуска, которая, возможно, несет культурную и историческую ценность.

Украинца и скрипку передали полицейским», - добавил Олег Слободян.

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Теги: Украина, происшествия

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