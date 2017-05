| Криминал / Происшествия | 09:18 | 17.05.2017 Украинец пытался вывезти в Донецк скрипку Страдивари Пограничники контрольно-пропускного пункта Марьинка обнаружили у украинца старинную скрипку Страдивари. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook. «Интересную находку нашли вчера пограничники в КПВВ Маринка. В руки пограничников попала не какие-то банальные скрытые товары или продукты питания, а настоящее произведение искусства – скрипка Страдивари», – написал Слободян. По его словам, скрипку нашли при осмотре автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины ехал в оккупированный Донецк. «Пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Concert Violin Straduari) 1730 года выпуска, которая, возможно, несет культурную и историческую ценность. Украинца и скрипку передали полицейским», - добавил Олег Слободян. .

