| Криминал / Происшествия | 11:43 | 16.01.2017 Уровень вакцинации населения на Днепропетровщине составляет 1-2%, - Андрей Кондратьев Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев рассказал, что уровень вакцинации населения на Днепропетровщине составляет 1-2%. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Из категории риска было вакцинировано 18 922 человека, что составляет 52% от необходимого показателя в этой группе. Если говорить об общей массе населения, что на Днепропетровщине вакцинировались лишь1-2% населения. Это связано в первую очередь с тем, что вакцины в область поступили очень поздно и в недостаточной мере. Даже те, кто хотел купить вакцины, не смогли этого сделать из-за ее дефицита», - сказал он.

