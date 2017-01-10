Уровень вакцинации населения на Днепропетровщине составляет 1-2%, - Андрей Кондратьев

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Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев рассказал, что уровень вакцинации населения на Днепропетровщине составляет 1-2%.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Из категории риска было вакцинировано 18 922 человека, что составляет 52% от необходимого показателя в этой группе. Если говорить об общей массе населения, что на Днепропетровщине вакцинировались лишь1-2% населения. Это связано в первую очередь с тем, что вакцины в область поступили очень поздно и в недостаточной мере. Даже те, кто хотел купить вакцины, не смогли этого сделать из-за ее дефицита», - сказал он.