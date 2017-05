| Криминал / Происшествия | 11:35 | 15.05.2017 Ушел из жизни актер из фильма Город грехов Актер Пауэрс Бут, сыгравший в фильме Город грехов, скончался на 69-м году, передает CNN. Согласно сообщению, Бут умер во сне от естественных причин в своем доме в Лос-Анджелесе. Пауэрс Бут - лауреат премии Эмми, помимо прочего исполнил роли в фильмах: Ядерный рассвет, Внезапная смерть, Супер Макгрубер, а также в сериалах Нэшвилл и Агенты Щит.

