Ушел из жизни американский джазовый музыкант Эл Джерро

Американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро скончался на 77 году жизни, передает Lb.ua.

Эл Джерро умер в кругу родных и близких в одной из больниц Лос-Анджелеса в воскресенье, 12 февраля. Причина смерти не называется.

Сообщается также о том, что церемония прощания пройдет в кругу ближайших родственников. Никакое публичное прощание пока не планируется. Почитателей творчества исполнителя семья попросила не отправлять им цветы и подарки, а пожертвовать деньги в поддержку талантливых музыкантов штата Висконсин.

Певец стал обладателем семи премий «Грэмми».

Эл Джерро - единственный исполнитель в истории, который получил эту награду в трех стилях: джаз, ритм-н-блюз и поп.

В 2001 году на «Аллее славы» в Голливуде появилась звезда в его честь.