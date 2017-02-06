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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:49 | 13.02.2017
Ушел из жизни американский джазовый музыкант Эл Джерро

Американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро скончался на 77 году жизни, передает Lb.ua.

Эл Джерро умер в кругу родных и близких в одной из больниц Лос-Анджелеса в воскресенье, 12 февраля. Причина смерти не называется.

Сообщается также о том, что церемония прощания пройдет в кругу ближайших родственников. Никакое публичное прощание пока не планируется. Почитателей творчества исполнителя семья попросила не отправлять им цветы и подарки, а пожертвовать деньги в поддержку талантливых музыкантов штата Висконсин.

Певец стал обладателем семи премий «Грэмми».

Эл Джерро - единственный исполнитель в истории, который получил эту награду в трех стилях: джаз, ритм-н-блюз и поп.

В 2001 году на «Аллее славы» в Голливуде появилась звезда в его честь. 
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Теги: происшествия

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