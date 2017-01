| Криминал / Происшествия | 09:48 | 10.01.2017 Ушел из жизни известный философ и социолог Зигмунт Бауман Вчера, 9 января, в Лидсе в возрасте 92 лет скончался известный философ и социолог Зигмунт Бауман, передает Gazeta Wyborcza. Бауман известен своей теорией «текучей современности», исследованием Холокоста и постмодерна. Наиболее знаковые его работы – «Этика постмодерна», «Текучая современность», «Глобализация. Последствия для человека и общества», – переведены на украинский язык. Зигмунт Бауман родился в Познани в 1925 году. С началом Второй мировой войны семья Баумана выехала в СССР, где Зигмунт успел послужить в Советской армии и принять участие в нескольких боях. После окончания войны Бауман вернулся в Польшу, изучал социологию и философию. В январе 1968 года из-за антисемитской политики правительства Польши Бауман отказывается от гражданства и уезжает в Израиль. С 1970 года – преподает социологию в университете Лидса (Великобритания).

