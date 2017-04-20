Ушел из жизни музыкант Роберт Майлз (ВИДЕО)

В Испании на 48-м году жизни скончался итальянский музыкант, основатель стиля dream-house Роберт Майлз (Роберто Кончина), передает «Новое время».
Майлз прославился после создания в 1994 году композиции Children. Всего было продано 5 млн копий этой записи.
Роберт Майлз работал в различных стилях электронной музыки, его называют родоначальником жанра dream-house.
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