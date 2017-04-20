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| Криминал / Происшествия | 11:34 | 10.05.2017
Ушел из жизни музыкант Роберт Майлз (ВИДЕО)

В Испании на 48-м году жизни скончался итальянский музыкант, основатель стиля dream-house Роберт Майлз (Роберто Кончина), передает «Новое время».

Майлз прославился после создания в 1994 году композиции Children. Всего было продано 5 млн копий этой записи.

Роберт Майлз работал в различных стилях электронной музыки, его называют родоначальником жанра dream-house. 
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Теги: происшествия

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