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| Криминал / Происшествия | 09:07 | 17.01.2017
Ушел из жизни последний человек, который прошелся по Луне

Вчера, 16 января в возрасте 82 лет ушел из жизни американский астронавт Юджин Сернан, чья нога последней ступала на поверхность Луны, передает «Комсомольская правда».

Юджин Сернан побывал в космосе трижды: в качестве второго пилота «Джемини-9А» в июне 1966 года, как пилот «Аполлона-10» в мае 1969 года и как командир «Аполлона-17» в декабре 1972 года. Дважды побывал на Луне и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос.

Экипаж космического корабля «Аполлон-17» в составе Юджина Сернана и Харрсона Шмитта пробыл на поверхности спутника Земли с 11 по 14 декабря 1972 года, это был шестой и последний раз, когда люди высадились на Луне.

Когда астронавты улетали, командир корабля Сернан сел в него последним и таким образом, он вошел в историю, как человек, чья нога ступила на поверхность Луны последней. 
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Теги: происшествия

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