Ушла из жизни известная французская актриса Эммануэль Рива Французская актриса Эммануэль Рива, известная своими ролями в фильмах Кшиштофа Кесьлевского, Михаэля Ханеке и Алана Рене, скончалась в Париже в возрасте 89 лет, передает The Guardian. Рива ушла из жизни от рака в пятницу, 27 января. В 1959 году Эммануэль Рива снялась в главной роли в фильме Алана Рене «Хиросима, любовь моя». Фильм называли «самой важной картиной после окончания войны, первым современным фильмом звукового кино». Рива продолжила работать с ключевыми молодыми французскими режиссерами той эпохи и снялась в «Капо» Джилло Понтекорво, «Леон Морен, священник» Жана-Пьера Мельвилля, а за роль в фильме Жоржа Франжю «Тереза Дескейру» получила награду на Венецианском кинофестивале в 1962 году. Но общемировую известность Эммануэль Рива получила в 2012 году, когда снялась с Жаном-Луи Трентиньяном в фильме Михаэля Ханеке «Любовь». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а актрису номинировали на «Оскар». Награду Американской киноакадемии она не получила, но была отмечена премией BAFTA за ту же роль. «Любовь» же получила «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

