Криминал / Происшествия | 10:24 | 11.01.2017 Ушла из жизни журналистка, первая сообщившая о начале Второй мировой войны Британская журналистка, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, умерла в возрасте 105 лет в Гонконге, передает ВВС. Клер Голлингворт родилась в Лестере, Великобритания, в 1911 году. Она первой написала о вторжении Германии в Польшу в августе 1939 года. Голлингворт была молодым репортером в Daily Telegraph, когда сообщила сенсационную новость века. Именно она заметила накопление немецких войск на польской границе, когда путешествовала из Польши в Германию в 1939 году. До того как стать журналистом, Голлингворт помогла спасти тысячи людей от гитлеровских войск с помощью оформления британских виз. В дальнейшем она была постоянным членом в клубе иностранных корреспондентов (FCC) в Гонконге, где и праздновала свой 105-й день рождения в октябре прошлого года.

