| Криминал / Происшествия | 16:54 | 23.01.2017 В Киеве многодетная мать отравила алкоголем 9-месячную дочь В Киеве задержали женщину, которая отравила алкоголем свою девятимесячную дочь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве. В конце мая 2016 года в одной из квартир Деснянского района обнаружили мертвой девятимесячную девочку.

По предварительной информации врачей, она могла умереть в результате синдрома внезапной детской смерти, однако правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. «Мать объяснила, что ее девятимесячная девочка последние два дня плохо себя чувствовала, у нее была повышенная температура и расстройство пищеварения, но к врачам женщина не обращалась. Почему она так халатно относилась к здоровью малышки, она объяснить не смогла», - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский. В пресс-службе отметили, что при выезде на место правоохранителей насторожили условия проживания семьи: в квартире был беспорядок и много мусора. По словам соседей, мать ребенка неоднократно видели навеселе. Кроме этого, у 43-летней женщины есть еще двое детей - трехлетний мальчик (сейчас находится в детской больнице) и 11-летняя девочка (помещена в детдом еще раньше). «В ходе следствия были проведены экспертизы, в результате которых выяснилось, что смерть ребенка наступила в результате отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий установлено, что младенца напоила спиртом родная мать. Мать ребенка задержали и объявили ей подозрение в убийстве дочери. Сейчас женщина арестована, два месяца она проведет под стражей. Ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы», - говорится в сообщении.

