Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре открылась персональная выставка 2-летней художницы»
24.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда в Днепропетровскую область придут морозы»
24.01.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре открылась школа по самообороне для женщин»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:43 | 23.01.2017
В Одессе мужчина зарезал детей сожительницы и их знакомого (ФОТО)

В Одессе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве троих человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В пресс-службе отметили, что жертвами 42-летнего злоумышленника стали сын и дочь сожительницы, а также их знакомый.

«Около двух часов ночи в полицию позвонил житель одного из домов по ул. Паустовского и сообщил, что в подъезде громко кричит окровавленный юноша, за которым гонится какой-то мужчина. Прибывшие правоохранители обнаружили на лестнице следы крови, а на четвертом этаже - тело парня с многочисленными колото-резаными ранами шеи.

Следы, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории, привели правоохранителей к соседнему дому. Там в полуподвальном помещении они нашли еще два трупа с признаками насильственной смерти.

Погибшими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около сорока лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении, где были найдены тела. Кроме них, по указанному адресу также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города», - говорится в сообщении.

Опросив жителей дома, полицейские установили, что мужчина, гнавшийся за парнем, - сожитель его матери. Вскоре по полученным приметам патрульные нашли подозреваемого и задержали его.

«Мужчина признался в содеянном. По словам правонарушителя, конфликт якобы возник из-за алкоголя. Придя домой, мужчина увидел, что потерпевшие распивают спиртное. Это его возмутило, начался скандал, в ходе которого он схватился за нож. Первым от рук злоумышленника погиб самый старший из пострадавших. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока злоумышленник расправлялся с его сестрой, раненому юноше удалось выскочить на улицу и позвать на помощь. Однако до приезда полиции он не дожил.

Лишив жизни трех человек, подозреваемый переоделся и ушел из дома. По дороге он избавился от ножа и своей одежды со следами крови», - добавили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
23.01.2017 09:48 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции
22.01.2017 12:37 В Одессе горел рынок «Привоз»
20.01.2017 17:28 В центре Днепра горел частный дом
Последние новости
23.01.2017
16:13		 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017
15:52		 Появилось видео полицейской погони и стрельбы в Днепре (ВИДЕО)
23.01.2017
15:46		 На Днепропетровщине открыли внутреннюю экспозицию первого в Украине Музея АТО, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика