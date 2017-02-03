В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет (ВИДЕО)

В международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке загорелся двигатель авиалайнера компании Aerolineas Argentinas, передает «Корреспондент».
У самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, загорелся двигатель.
Очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва.
Екатерина Моисеенко
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