Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
10.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «О результатах анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра в ноябре – декабре 2016 года»
10.02.2017
11:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепровском планетарии отметят день рождения метеорита»
10.02.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется фотовыставка газеты «День»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:30 | 10.02.2017
В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет (ВИДЕО)

В международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке загорелся двигатель авиалайнера компании Aerolineas Argentinas, передает «Корреспондент».

У самолета, который должен был вылететь в Буэнос-Айрес, загорелся двигатель.

Очевидцы инцидента сообщили о том, что слышали звук взрыва.  

Екатерина Моисеенко
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: происшествия, аэропорт

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
06.02.2017 16:36 В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
Последние новости
10.02.2017
10:47		 На Днепропетровщине готовят второй выпуск газеты для участников АТО, - Валентин Резниченко
10.02.2017
10:39		 В двух областях Украины частично ограничено движение транспорта
10.02.2017
10:30		 В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика