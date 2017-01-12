Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:37 | 18.01.2017
В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников

В понедельник, 16 января в 15:10, шестнадцатилетний подросток, студент Александрийского профессионального лицея, погиб из-за падения с железнодорожного моста перегона «Користовка – Александрия» в городе Александрия.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что мост предназначен только для проезда поездов, проход пешеходов по нему запрещен.

«Охрана, увидев, что на мост зашел парень, а сзади едет грузовой поезд, начала подавать звуковые сигналы, предупреждая подростка об опасности. Машинист поезда также подавал громкие сигналы. Однако избежать трагедии не удалось. После проследования поезда парня без признаков жизни охранник нашел под мостом. На нем наушники, рядом - мобильный телефон», - отметили в ведомстве.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, общество, УЗ

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
Последние новости
18.01.2017
17:49		 Военный госпиталь Днепра получил медицинское оборудование из Франции
18.01.2017
17:24		 МОН предлагает сократить количество предметов для старшеклассников
18.01.2017
16:58		 В Днепре на железнодорожном вокзале пассажиры поездов смогут принимать душ
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика