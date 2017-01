| Криминал / Происшествия | 16:37 | 18.01.2017 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников В понедельник, 16 января в 15:10, шестнадцатилетний подросток, студент Александрийского профессионального лицея, погиб из-за падения с железнодорожного моста перегона «Користовка – Александрия» в городе Александрия. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. Сообщается, что мост предназначен только для проезда поездов, проход пешеходов по нему запрещен. «Охрана, увидев, что на мост зашел парень, а сзади едет грузовой поезд, начала подавать звуковые сигналы, предупреждая подростка об опасности. Машинист поезда также подавал громкие сигналы. Однако избежать трагедии не удалось. После проследования поезда парня без признаков жизни охранник нашел под мостом. На нем наушники, рядом - мобильный телефон», - отметили в ведомстве.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, УЗ Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7