| Криминал / Происшествия | 14:39 | 13.02.2017 В Альпах лавина накрыла лыжников: есть погибшие В понедельник, 13 февраля, во французских Альпах под лавину попала группа лыжников и их проводник, передает «Новое время». По меньшей мере, лавина унесла восемь или девять человек. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Тинь, на высоте около 2,1 тыс. м. Попавшие под лавину лыжники находились за пределами официальной трассы. Власти направили в район происшествия вертолет и группу спасателей на лыжах. Поиск и эвакуация пострадавших усложняется погодными условиями в районе катастрофы. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7