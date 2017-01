| Криминал / Происшествия | 14:23 | 26.01.2017 В АНД районе Днепра горела многоэтажка: погиб 2-летний ребенок В четверг, в 12:43, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Высоцкого в Днепре. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. «При ликвидации пожара в квартире найдено тело двухлетнего ребенка без признаков жизни. Также, в результате происшествия пострадал 17-летний парень, который госпитализирован в шоковом состоянии», - отметили в ведомстве. В 13:41 пожар был ликвидирован. Предварительная площадь составила 65 кв. метров.

