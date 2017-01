| Криминал / Происшествия | 17:04 | 26.01.2017 В АНД районе Днепра полиция задержала похитителей горючего Утром в четверг, 26 января, патрульные Днепра получили информацию, что в Амур-Нижнеднепровском районе, неизвестные сливают топливо из грузового автомобиля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления. Ближайший экипаж обнаружил на месте грузовик с поврежденной горловиной топливного бака и канистру с горючим. Заявитель сказал, что воры приехали на автомобиле Мерседес Спринтер, который стоял рядом. Офицеры провели проверку транспортного средства и лиц, которые в нем находились - от них чувствовался запах горючего, также они имели при себе фонарь и канцелярский нож, которым предположительно срезали горловину бака. Граждане были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

