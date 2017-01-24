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| Криминал / Происшествия | 17:04 | 26.01.2017
В АНД районе Днепра полиция задержала похитителей горючего

Утром в четверг, 26 января, патрульные Днепра получили информацию, что в Амур-Нижнеднепровском районе, неизвестные сливают топливо из грузового автомобиля.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления.

Ближайший экипаж обнаружил на месте грузовик с поврежденной горловиной топливного бака и канистру с горючим. Заявитель сказал, что воры приехали на автомобиле Мерседес Спринтер, который стоял рядом.

Офицеры провели проверку транспортного средства и лиц, которые в нем находились - от них чувствовался запах горючего, также они имели при себе фонарь и канцелярский нож, которым предположительно срезали горловину бака.

Граждане были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

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