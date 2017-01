| Криминал / Происшествия | 13:15 | 23.01.2017 В Австралии во время съемок видеоклипа застрелили 20-летнего актера В австралийском Брисбене во время съемок видео к музыкальному клипу одной из хип-хоп групп застрелили актера, передает ВВС. По данным полиции, 20-летнего актера застрелили из оружия, которое было предоставлено для проведения съемок возле бара Brooklyn Standard. Парень получил ранение в грудь. Больше никто из съемочной группы не пострадал. По данному факту полиция начала расследование и выясняет обстоятельства инцидента. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

