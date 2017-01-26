В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки

В больницу им. Мечникова был доставлен тяжело раненный военнослужащий, получивший ранение в результате боевых действий в промзоне Авдеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

«Металлический осколок в голове, осколочное проникающее ранение брюшной полости, повреждение печени и тонкого кишечника. В кармане фото. Чтобы сохранить его мечту - надо спасти ему жизнь», - отметил он.

Сергей Рыженко также отметил, что вместе с бойцом в больницы были доставлены двое раненых жителей Авдеевки: женщина 58 лет и 40-летний мужчина.

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Последний находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

