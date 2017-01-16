В центре Днепра горел частный дом

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В пятницу, 20 января, в 7:44 на «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Владимира Мономаха в Днепре. По сообщению, пожар возник в частной жилом здании на три хозяина, внутри одной из квартир.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УГ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.
Огнем уничтожен кондиционер и повреждена мебель, перекрытие и крыша над квартирой на общей площади 12,5 кв. м.
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В 08:55 пожар был ликвидирован, к работам привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет.