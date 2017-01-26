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| Криминал / Происшествия | 13:42 | 30.01.2017
В центре Днепра пьяный водитель иномарки пытался сбежать от патрульных

Рано утром 29 января экипаж патрульной полиции на ул. Сечевых Стрельцов заметил автомобиль Subaru Legacy который не включал сигналы поворотов при перестроении и непосредственно при повороте. Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, но водитель не подчинился и попытался скрыться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как несколько экипажей полиции заблокировали машину, водитель выскочил и попытался скрыться во дворах.

«Была передана ориентировка по приметам водителя. В ходе розыскных действий экипажем 251 был найден водитель, при проверки документов у него были выявлены признаки алкогольного опьянения. Водитель признался что употреблял алкогольные напитки, от прохождения медицинского освидетельствования отказался», - добавили в Управлении патрульной полиции.

Были составлены протоколы по ст.130 ч.1 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований работника полиции, об остановке ТС), ст.122 ч. 4 («Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам»).
 
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Теги: Днепропетровск, общество, Днепропетровщина, Днепр

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