В центре Днепра полиция преследовала пьяного водителя (ВИДЕО)

Рано утром 29 января экипаж патрульной полиции на ул. Сечевых Стрельцов заметил автомобиль Subaru Legacy который не включал сигналы поворотов при перестроении и непосредственно при повороте. Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, но водитель не подчинился и попытался скрыться.

После того, как несколько экипажей полиции заблокировали машину, водитель выскочил и попытался скрыться во дворах.

Уже после задержания выяснилось, что водитель был пьян.

Видео: пресс-служба патрульной полиции Днепра

