В центре Днепра полиция преследовала пьяного водителя (ВИДЕО)
Рано утром 29 января экипаж патрульной полиции на ул. Сечевых Стрельцов заметил автомобиль Subaru Legacy который не включал сигналы поворотов при перестроении и непосредственно при повороте. Правоохранители приняли решение остановить автомобиль, но водитель не подчинился и попытался скрыться.
После того, как несколько экипажей полиции заблокировали машину, водитель выскочил и попытался скрыться во дворах.
Уже после задержания выяснилось, что водитель был пьян.
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