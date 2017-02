| Криминал / Происшествия | 08:47 | 06.02.2017 В центре Днепра полиция устроила погоню за пьяным водителем (ФОТО) Вечером воскресенья, 5 февраля, в ходе патрулирования на ул. Короленко был обнаружен автомобиль Renault Scenic, не использовал сигналы поворота при маневрах, а также совершил обгон на перекрестке. Проигнорировав требование полицейских об остановке, водитель начал увеличивать скорость и попытался скрыться. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Сообщается, что на перекрестке улиц Бородиновской и Короленко, водитель не справился с управлением и выехал на заснеженный холм и врезался в дерево. В результате столкновения автомобиль получил сильные повреждения – у иномарки поврежден бампер и оторвало колесо. «За рулем автомобиля был обнаружен гражданин1987 г.р. с признаками алкогольного опьянения. Лицу предложен пройти тест «Драгер» в присутствии двух свидетелей. Результат обследования - 1.16 промилле. Также у его друга во время поверхностной проверки была выявлена бумажка в которой было завернуто вещество порошкового типа. Сложилась подозрение, что это наркотическое вещество», - отметили в ведомстве. На место была вызвана следственно-оперативная группа. На водителя составили протокол за ч.1 ст.130, составлено постановления ч.1 ст. 126 пункта правил 2.1б. Автомобиль был эвакуирован.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7