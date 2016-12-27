В центре Днепра угнали джип

В период времени с 21:30 вторника, 27 декабря по 06:45 среды, 28 декабря, от дома № 27 на бульваре Славы в городе Днепр, неизвестный завладел автомобилем Toyota Highlander (АЕ 8887 СІ, 2012 г.в) белого цвета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители просят свидетелей, или лиц, имеющих полезную информацию о месте нахождения автомобиля, сообщить по тел. 744-71-70, 744-57-21, 102 или другим удобным способом.

