Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
11.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»
11.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре откроется первая уникальная территория развития и семейный центр «Family Room»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:22 | 11.05.2017
В центре Днепра во время распития алкоголя застрелили мужчину

6 мая в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Днепра поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным непроникающим ранением грудной клетки с левой стороны. 7 мая мужчина скончался.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В больницу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что пострадавший получил ранение на ул. Сечевых Стрельцов во время распития пива вместе со своими знакомыми.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям оперативные работники Шевченковского отделения полиции установили и задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался ранее не судимый местный житель 30 лет.

«Молодые люди собрались на ул. Сечевых Стрельцов в одном из заброшенных домов и распивали пиво. Между двумя мужчинами возникла ссора. Ссора перешла в потасовку. Один из мужчин очень разозлился и, вытащив из кармана пистолет, выстрелил в грудную клетку другому. Молодые люди, стали свидетелями этого события подтвердили, что подозреваемый выстрелил в потерпевшего. Пистолет был изъят полицейскими на месте происшествия», - рассказал заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции майор полиции Александр Ведута.

По факту убийства преступление было переквалифицировано с ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление) на ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (очевидно убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, криминал, убийство, Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
11.05.2017
11:39		 В Полтаве нашли гигантского ужа (ФОТО)
11.05.2017
11:22		 В центре Днепра во время распития алкоголя застрелили мужчину
11.05.2017
11:19		 Работники Павлоградского химического завода приняли участие в праздновании Дня Победы в Павлограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика