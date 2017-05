| Криминал / Происшествия | 11:22 | 11.05.2017 В центре Днепра во время распития алкоголя застрелили мужчину 6 мая в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Днепра поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным непроникающим ранением грудной клетки с левой стороны. 7 мая мужчина скончался. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В больницу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что пострадавший получил ранение на ул. Сечевых Стрельцов во время распития пива вместе со своими знакомыми. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям оперативные работники Шевченковского отделения полиции установили и задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался ранее не судимый местный житель 30 лет. «Молодые люди собрались на ул. Сечевых Стрельцов в одном из заброшенных домов и распивали пиво. Между двумя мужчинами возникла ссора. Ссора перешла в потасовку. Один из мужчин очень разозлился и, вытащив из кармана пистолет, выстрелил в грудную клетку другому. Молодые люди, стали свидетелями этого события подтвердили, что подозреваемый выстрелил в потерпевшего. Пистолет был изъят полицейскими на месте происшествия», - рассказал заместитель начальника криминальной полиции Шевченковского отделения полиции майор полиции Александр Ведута. По факту убийства преступление было переквалифицировано с ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на преступление) на ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (очевидно убийство). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал, убийство, Днепропетровщина, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7