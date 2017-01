| Криминал / Происшествия | 10:06 | 27.01.2017 В центре Одессы под Потемкинской лестницей нашли человеческие останки В историческом центре Одессы местные жители обнаружили скелет человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Скелетированные останки человека нашли под Потемкинской лестницей со стороны улице Приморской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация проверяется и проводятся первоочередные следственные действия. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

