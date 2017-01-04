В Черкассах пенсионер украл из автомобиля 100 тыс грн

В Черкассах полиция задержала 61-летнего мужчину, который на стоянке возле одного из магазинов при помощи специального устройства открыл дверь автомобиля Mercedes и украл рюкзак со 100 тыс. грн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

«О краже сообщил 56-летний местный житель - хозяин автомобиля. В городе объявили план «перехват» и уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого в Червоной Слободе. Им оказался 61-летний житель Днепра», - говорится в сообщении.

Мужчине было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Ему избрана мера пресечения содержание под стражей.

