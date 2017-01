| Криминал / Происшествия | 10:42 | 26.01.2017 В Черкасской области сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда В Черкасской области на участке железной дороги «Шевченко – Знамянка» произошла авария с участием грузового поезда, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці» «Сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесской железной дороги» с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры и перекрыли главные пути»,- говорится в сообщении. По состоянию на 8:00 поезда пропускают по трем путям с помощью тепловозной тяги. В результате задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.

