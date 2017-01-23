Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
26.01.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Днепропетровский государственный цирк представит программу «Повелитель стихий» с участием потомка племени «Майя»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:42 | 26.01.2017
В Черкасской области сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда

В Черкасской области на участке железной дороги «Шевченко – Знамянка» произошла авария с участием грузового поезда, в результате несколько вагонов сошли с рельсов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці»

«Сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала «Одесской железной дороги» с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры и перекрыли главные пути»,- говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 поезда пропускают по трем путям с помощью тепловозной тяги. В результате задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы , № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
Последние новости
26.01.2017
11:10		 У Facebook появился свой раздел «Историй»
26.01.2017
10:42		 В Черкасской области сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда
26.01.2017
10:12		 В Кривом Роге полиция охраны задержала уличного грабителя
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика