В Чернигове мужчина «продавал» украинок в бордели Китая

В аэропорту «Борисполь» задержан житель Чернигова, который продавал украинок в сексуальное рабство.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Черниговской области.

В пресс-службе сообщили, что для оказания сексуальных услуг в Китае мужчина подыскивал девушек через интернет, обещая зарплату в $ 5-7 тыс. Кандидаток набирал из малообеспеченных и неблагополучных семей.

«Вербовка происходила через соцсети, где злоумышленник описал все выгоды «работы». Сам же вербовщик получал от своих китайских подельников за каждую переправленную девушку $ 850. Перед отправкой девушка должна была сделать фотосессию, которая отправлялась в Китай. Если та сторона была довольна параметрами девушки, начиналось оформление визы.

Вербовщика задержали «на горячем» в аэропорту «Борисполь». У девушки на руках уже были билеты на авиарейс в Пекин. Также у полиции есть задокументирована информация о еще трех завербованных и готовых к переправке девушек», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне.

