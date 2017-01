| Криминал / Происшествия | 12:24 | 30.01.2017 В Черниговской области поезд протаранил джип: два человека погибли В пятницу, 27 января, около 19:00, на автодороге «Нежин – Бурковка», вблизи с. Яблоневое Нежинского района Черниговской обалсти, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 2121» и электропоезда сообщением «Чернигов-Нежин». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения. «Водитель легкового автомобиля не выполнил требования запрещенного сигнала мировой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с электропоездом. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных травм погибли на месте происшествия», - отметили в ведомстве. Почти через 2 часа движение было восстановлено.

