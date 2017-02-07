В Черниговской области зафиксирована вспышка АЧС

В Черниговской области зафиксирована вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. «Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области в ООО «Рассвет» (г. Бобровица, Бобровицкий район, Черниговская область) 14.02.2017 была зарегистрирована гибель трех голов свиней», - говорится в сообщении. Отмечается, что при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз АЧС. В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС. Читайте также: в Днепропетровской области зарегистрировано 3 очага африканской чумы свиней

