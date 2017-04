| Криминал / Происшествия | 09:32 | 25.04.2017 В Чили произошло мощное землетрясение В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла, передает Reuters. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. Как отмечается, сначала власти объявили эвакуацию в городе Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но связи с сообщением местного штаба военно-морских сил об отсутствии признаков возникновения цунами, отменили ее. Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 км и в 97 км от столицы Чили - Сантьяго. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

