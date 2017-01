| Криминал / Происшествия | 09:23 | 24.01.2017 В Днепре 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями В понедельник, 23 января, на ул. 20 лет Победы (ж/м Приднепровск) 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Сообщается, что по улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь. Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение. По информации правоохранителей в ближайший день будет проведена операция по извлечению пули. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ведется отработка домов, близких к месту происшествия.

