В Днепре 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение во время прогулки с родителями

В понедельник, 23 января, на ул. 20 лет Победы (ж/м Приднепровск) 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что по улице шла пара с ребенком, в это время прозвучал хлопок, после чего ребенок схватился за грудь.

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение. По информации правоохранителей в ближайший день будет проведена операция по извлечению пули.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ведется отработка домов, близких к месту происшествия.

