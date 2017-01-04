В Днепре алкогольный спор между мужчинами закончился убийством

Днепропетровской местной прокуратурой №1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в декабре 2016 года между двумя товарищами, которые распивали алкогольные напитки, внезапно возникла ссора.

«В качестве аргумента в свою пользу один из них схватил со стола кухонный нож и нанес приятелю удар в шею, от чего последний скончался. Намереваясь скрыть тело, мужчина решил закопать его на собственном земельном участке, однако реализовать задуманное не успел - был уличен правоохранителями», - отметили в прокуратуре.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

