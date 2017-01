| Криминал / Происшествия | 09:49 | 05.01.2017 В Днепре алкогольный спор между мужчинами закончился убийством Днепропетровской местной прокуратурой №1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Так, в декабре 2016 года между двумя товарищами, которые распивали алкогольные напитки, внезапно возникла ссора. «В качестве аргумента в свою пользу один из них схватил со стола кухонный нож и нанес приятелю удар в шею, от чего последний скончался. Намереваясь скрыть тело, мужчина решил закопать его на собственном земельном участке, однако реализовать задуманное не успел - был уличен правоохранителями», - отметили в прокуратуре. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

