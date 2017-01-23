В Днепре бывший полицейский и адвокат попались на взятке следователю (ВИДЕО)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника полиции и адвоката, которые пытались дать взятку следователю военной прокуратуры.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра. Они предложили следователю $2 тыс. за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность.
«За это время заказчики сделки планировали «решить вопрос» в высших инстанциях. Сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой задержали злоумышленников в одном из кафе Днепра при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции», - отметили в ведомстве.
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